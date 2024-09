Kuriose Feuerwehreinsätze Als die Kleinblittersdorfer Feuerwehr ein betrunkenes Schäfchen fand

Matthias Krauser aus dem gleichen Löschbezirk erinnert sich an einen weiteren tierischen Einsatz: „Am 7. Juli 2018 wurde die freiwillige Feuerwehr Kleinblittersdorf, Löschbezirk Mitte, zur Rettung einer Kuh alarmiert. Sie solle in der Blies treiben und wurde angeblich von Anglern gesichtet. An diesem Abend feierte ein Feuerwehrkamerad seinen Polterabend. Wir kamen als Gruppe an, haben unser Geschirr vor das Haus geworfen, und schon ging der Alarm los. Also fuhren wir gemeinsam zum Einsatz“, erzählt Matthias Krauser aus Auersmacher. Der 32-Jährige ist seit seinem zehnten Lebensjahr in der Feuerwehr.