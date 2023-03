Mundart im Dom Mundartkomödie im Bliesransbacher Dom

Seit zehn Jahren setzt der Kultur- und Trachtenverein Bliesransbach in jedem Frühjahr voll auf Mundart – mit Erfolg. Die Vorstellungen waren bislang immer ausverkauft. In diesem Jahr ist nur die erste Aufführung an diesem Samstag ausverkauft. Für die drei weiteren Aufführungen gibt es noch Karten. Es ist nicht die erste Kulturveranstaltung, bei der es nach der Corona-Pandemie Probleme gibt, das Publikum zu locken. Bei vielen Theaterstücken oder Konzerten wurden an der Oberen Saar nicht die Zuschauerzahlen erreicht, wie noch vor wenigen Jahren. In Bliesransbach, so erfuhr die Saarbrücker Zeitung, sollen die Uhren aber ein bisschen anders ticken. Die Bliesransbacher warten gerne die erste Aufführung ab und was danach im Ort über das Stück erzählt wird, bevor sie eine Eintrittskarte für die nächste Aufführung kaufen. Gut möglich also, dass auch für die anderen drei Aufführungen der Dom noch voll wird.