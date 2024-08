Politiker tun Gutes Großer Einsatz für Kleinblittersdorf

In Auersmacher reparierten CDU-Ortsratsmitglieder den Dorfbrunnen und beseitigten Bodenabsenkungen auf dem Marktplatz. Ortsratsmitglied Manfred Hoffmann von der Bürgerliste „Wählbar“ ist fast wöchentlich mit seinem Traktor unterwegs, schneidet Wegekreuze frei oder mäht Wiesenränder, etwa am Streuobstlehrpfad. In Rilchingen-Hanweiler und Bliesransbach sind „Wählbar“-Mitglieder schon länger bei Pflegemaßnahmen in der Natur unterwegs.