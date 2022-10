Bleiben die Lichter in der Adventszeit aus? : Kleinblittersdorf will bei Weihnachtsbeleuchtung Energie sparen

Kleinblittersdorf Die neuen Birnchen an den Weihnachtssternen verbrauchen 15 Mal weniger Strom als die alten.

Birnchen wechsel dich, hieß es in dieser Woche in Kleinblittersdorf. Ortsvorsteher Karl-Peter Fuhr (SPD) und Gemeinderatsmitglied Holger Fuchs (FDP) wechselten 1000 Birnchen an den Weihnachtssternen aus, die jedes Jahr in der Adventszeit aufgehängt werden. „Die alten Birnen haben pro Stück 15 Watt verbraucht. Die neuen LED-Birnen verbrauchen ein Watt pro Stück. So können wir die Stromkosten für alle Weihnachtssterne von 1500 auf 100 Euro senken“, erklärt Fuhr. Fuchs hat die 1000 LED-Birnen mit seinem Unternehmen gekauft und der Gemeinde gespendet. „Es ist einfach wichtig und auch nachhaltig, dass wir so ernergiesparend wie möglich bei allem sind. Die alten Birnen haben das 15fache an Strom verbraucht mit dem gleichen Effekt“, so Fuchs. Noch ist aber nicht klar, ob die Weihnachtsbeleuchtung in diesem Jahr überhaupt in der Hauptgeschäftsstraße aufgehängt wird. Neben den 20 Sternen gehören zur großen Weihnachtsbeleuchtung auch viele Lichterketten, die über die Straße gespannt werden. „Wegen der Energiekrise habe ich die Bevölkerung mit einbezogen und eine Umfrage gestartet. Die Menschen konnten sich bei mir telefonisch melden oder direkt bei der Gemeinde per E-Mail. Die überwiegende Mehrheit hat sich für die Weihnachtsbeleuchtung ausgesprochen“, erklärt der Ortsvorsteher.