Kleinblittersdorf : Land unter in Kleinblittersdorf

Kleinblittersdorf In der Nacht zum dritten Advent wurde die Gemeinde Kleinblittersdorf wieder von heftigen Regenfällen heimgesucht. Wieder standen Straßen unter Wasser und Keller liefen voll. Bis Sonntag Mittag waren die Bürger damit beschäftigt die Straßen von Geröll und Schotter zu befreien.

„Ich wohne seit 50 Jahren in dieser Straße. Wir hatten bis zum vergangenen Jahr nie Probleme mit Starkregen und jetzt das dritte Mal in eineinhalb Jahren. Das ist doch nicht normal“, sagte ein Bewohner der Scherbachstraße in Kleinblittersdorf. Dort wurde Schotter aus den Straßen und den Gehwegen gespült. Auch am Ortseingang von Auersmacher staute sich das vom Berg herunter schießende Wasser, und die Feuerwehr musste die Straßen sperren. Ein von der Gemeinde neu gebauter Ablauf für das Wasser war in Sekunden mit Steinen und Geröll zugeschwemmt und unbrauchbar. Erst nach dem Einsatz der Feuerwehr konnte das Wasser wieder abfließen.