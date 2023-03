Kleinblittersdorf : Tierschützer päppeln verletzten Uhu auf – und erklären, warum die Vögel wichtig fürs Saarland sind (mit Video)

Kurz vor dem Flug in die Freiheit: Stefan Becker (links) und Saskia Becker von der Wildvogel-Auffangstation in Püttlingen (3. von links), Christiane Bonner von den Tierhelfern Saar und der Bliesgau-Ranger Michael Keßler freuen sich, dass Uhu-Dame Aileen wieder gesund ist. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Als eine Spaziergängerin im Januar einen verletzten Uhu in Kleinblittersdorf fand, war die Überlebenschance gering. Doch mehrere Tierschützer gaben nicht auf. Sie retteten den Vogel – und erklären, warum nicht nur die Tiere selbst von einer größeren Uhu-Population im Saarland profitieren.

Die Uhu-Dame Aileen fliegt wieder in der Saarbrücker Gemeinde Kleinblittersdorf. In der vergangenen Woche hat ein Team von Tierfreunden und Naturschützern dieses weibliche Exemplar der größten Eulenart der Welt wieder in die Freiheit entlassen. „Es bestand nur eine zehnprozentige Chance, dass das Uhu-Weibchen die Verletzung überlebt. Wir sind richtig froh, dass Aileen jetzt wieder fliegt und ihr Leben in Freiheit genießen kann“, sagt Stefan Becker von der Wildvogelauffangstation in Püttlingen.

Anfang Januar hatte eine Spaziergängerin zwischen Rilchingen-Hanweiler und Sitterswald einen hilflosen Vogel in einem Gebüsch entdeckt und die Tierhelfer Saar informiert. „Wir sind eine Gruppe von ehrenamtlichen Helfern, die sich in erster Linie um den Transport von verletzten Tieren kümmert“, sagt Christiane Bonner von den Tierhelfern Saar. Sie hat Aileen zur Wildvogelauffangstation gebracht. Dort wurde festgestellt, dass der Uhu einen ausgekugelten Flügel hatte. Das Uhu-Weibchen wurde vermutlich von einem Auto angefahren.

Bliesgau-Ranger und Nabu-Mitglied Michael Keßler aus Bliesransbach kümmert sich seit Jahren darum, dass sich die Uhu-Population an der Oberen Saar und im Bliesgau wieder positiv entwickelt. Er hat vor einem Jahr zwei Weibchen und ein Männchen von Hand aufgezogen und im vergangenen Sommer in die Freiheit entlassen. Aileen war eines der Tiere. Michael Keßler erkannte sie in der vergangenen Woche sogar und nahm sie vor dem ersten Flug nach der Verletzung genau in Augenschein.

Uhus könnten Saatkrähen-Problem im Saarland lösen

„Wir haben zur Zeit im Saarland etwa 30 Uhu-Paare. An der Oberen Saar und im Bliesgau sind es sieben Paar. Den Uhu gab es in dieser Region bis vor wenigen Jahren nicht mehr“, sagt Keßler und erklärt: „Die Uhus sind die größten Feinde der Saatkrähen, da sie diese jagen und sich von den Saatkrähen auch ernähren. In fast allen Bundesländern dürfen Saatkrähen mittlerweile geschossen werden, da sie für große Ernteeinbußen verantwortlich sind. Ich finde das die falsche Vorgehensweise. Wenn wir an der Oberen Saar und im Bliesgau wieder eine ordentlich Population an Uhus haben, haben wir auch kein Problem mit Saatkrähen mehr. Das kann aber noch fünf bis zehn Jahre dauern.“

Foto: Heiko Lehmann

Zurück zu Aileen: Ohne tierärztliche Hilfe wäre für sie ein Leben in Freiheit nicht mehr möglich gewesen. Das Team der Wildvogelauffangstation brachte den Uhu zu einem Tierarzt nach Luxemburg, der die Eule kostenlos behandelte und bandagierte. Nach 14 Tagen wurde Aileen in eine große Voliere nach Weiskirchen gebracht, wo sie weitere 14 Tage unter Beobachtung erfolgreiche Flugversuche machte. In der vergangenen Woche war es dann auf dem Feld zwischen Kleinblittersdorf und Auersmacher soweit: Aileen konnte wieder in die Freiheit entlassen werden.