Mit größerem Fahrzeug angeliefert? Illegale Müllentsorgung in Kleinblittersdorf erreicht neues Ausmaß

Am vergangenen Wochenende wurde die Gemeinde Kleinblittersdorf im Saarland mal wieder zum Tatort illegaler Müllablagerungen. Dieses Mal erreichte das Ganze allerdings eine neue Dimension. Knapp 30 große Plastiksäcke mit gepressten Pfandflaschen wurden an den Containerstandplätzen an der Bliesgersweiler Mühle zwischen Sitterswald und Bliesransbach sowie an den Einkaufsmärkten in Kleinblittersdorf abgelagert.