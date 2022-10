Roter Knopf in Auersmacher gedrückt : Langzeit-Projekt nimmt die letzte Hürde

Um den Staukanal zu bauen, musste in der Stadionstraße in Auersmacher zwei riesige Löcher gebuddelt werden. Die Löcher waren so groß, dass darin Bagger fahren konnten. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Die Gemeinde Kleinblittersdorf ist nun komplett an Kläranlagen angeschlossen. Das letzte Teilstück wurde in Auersmacher vollendet.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die elfjährige Nena Dincher drückte vor etwa 30 Zuschauern in der Stadionstraße in Auersmacher auf einen großen roten Knopf und nahm damit den Schalterschrank am Straßenrand in Betrieb. Eine kleine Handbewegung einer jungen Anwohnerin war in der vergangenen Woche der Abschluss eines Jahrzehnte langen Projektes. „Wir sind alle sehr stolz darauf, dass alle fünf Ortsteile der Gemeinde Kleinblittersdorf nun an die Kläranlagen in Brebach und Saargemünd-Welferdingen (Frankreich) angeschlossen sind“, sagte Rainer Lang (SPD), Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf.

Das letzte noch fehlende Puzzleteil des gesamten Projektes war die Fertigstellung des Staukanals in der Stadionstraße in Auersmacher. „Gerade dieser letzte Abschnitt war ein sehr schwieriger und außergewöhnlicher Teil und wurde nicht umsonst Bauchweh-Projekt genannt. Letztlich haben alle Beteiligten sehr gut zusammengearbeitet. Mein Dank geht auch an die Anwohner, die sehr viel Geduld aufbringen musste“, sagte Holger Schmitt, Geschäftsführer des Entsorgungsverbandes Saar (EVS). Der EVS hat die Baumaßnahme in der Stadionstraße an den Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf (ZEK) übergeben, dieser führte sie aus. Um den Staukanal zu bauen, mussten in der Straße zwei riesige Löcher gemacht werden. Die Löcher waren so groß, dass darin Bagger fahren konnten. Die Stadionstraße war mehr als ein Jahr für den Straßenverkehr gesperrt. „Zur Speicherung des bei Regenwetter anfallenden Mischwassers stehen nun etwa 80 Kubikmeter zusätzliches Stauvolumen in einem zwei Meter großen Kanalrohr bereit. Das nachgeschaltete Pumpwerk fördert dabei bis zu 20 Liter Abwasser pro Sekunde über eine Druckleitung in die höher gelegene örtliche Kanalisation des ZEK Kleinblittersdorf und damit weiter zur Abwasserbehandlung in Richtung Kläranlage Brebach“, erklärt Thomas Brach vom ZEK. Mit der Inbetriebnahme des Staukanals entspricht die Abwasseranlage im Hauptsammler Auersmacher nun den anerkannten Regeln der Technik.

Das Projekt war in drei Bauabschnitte untergliedert. Nach den vorbereitenden Arbeiten an den Versorgungsleitungen (erster Bauabschnitt), erfolgte die Fertigstellung des Staukanals inklusive der Anschlüsse an die kommunale Entwässerung in zwei weiteren Schritten. Die gesamte Bauzeit des Staukanals betrug fast vier Jahre. Er hat ein Investitionsvolumen in Höhe von etwa vier Millionen Euro, wobei 135 000 Euro vom ZEK getragen werden, der Rest vom EVS.

Wie stressig war die Bauzeit für die Anwohner?. „Wir wussten ja, dass das alles gemacht werden musste. Wir haben sogar ein nettes Verhältnis zu den Arbeitern aufgebaut. Das ein oder andere Bierchen haben wir bei uns im Keller getrunken“, sagte Anwohner Helmut Brach. Nach der offiziellen Inbetriebnahme wurden die Anwohner zum Essen eingeladen.

Etwa 30 Menschen kamen zur offiziellen Inbetriebnahme des Staukanals in Auersmacher. Die elfjährige Nena Dincher durfte den roten Knopf für den Start drücken. Foto: Heiko Lehmann