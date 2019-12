Kleinblittersdorf : Nächste Runde im Bau-Streit der Grünen

Kleinblittersdorf Kleinblittersdorf: Vorstoß der Ortsvorsteherin und der Grünen im Ortsrat sowie die Folgen offenbaren ein Zerwürfnis.

Günter Melchior, der Gemeindeverbandschef der Grünen und deren Fraktionsvorsitzender im Gemeinderat, wies die Idee zurück, bezeichnete sie als weder abgestimmt noch mit Grünen-Positionen vereinbar. Der Bereich sei definitiv kein ausgewiesenes Baugebiet. Er stehe nach Rechtslage als sogenannter Außenbereich gar nicht zur Bebauung bereit. Und einen Bau-Plan der Grünen gebe es auch nicht. Sie setzten sich im Gegenteil ausdrücklich für den Schutz des Außenbereiches ein. Erst am 24. November habe der Landesparteitag der Grünen beschlossen: „Flächenverbrauch begrenzen – Ziel Netto-Flächenverbrauch 0,0 Hektar“ (SZ vom Samstag, 7. Dezember). Und Doberstein sei dort gewesen.

Außerdem sehen die Ortsvorsteherin und die Ortsratsfraktion der Grünen keine Notwendigkeit, sich für ihren Bauland-Vorschlag erst einmal grünes Licht von der Gemeinderatsfraktion geben zu lassen. Die Ortsratsfraktionen stellten ihre Anträge, ohne diese in der Gemeindefraktion beraten zu lassen, heißt es in der Erwiderung auf Melchiors Mitteilung. „Daher verwundert uns der Vorwurf, unabgesprochen Anträge im Ortsrat gestellt zu haben.“

„Leider wurde dieses Baugebiet, obwohl gemeindeeigen und bei hohem Bedarf an Bauplätzen in 20 Jahren nicht umgesetzt.“ Dabei lägen der Gemeindeverwaltung nach aktuellem Stand allein für den Ortsteil Kleinblittersdorf 17 konkrete schriftliche Anfragen von Bauinteressenten vor. „Und das sind nur die Familien, die sich an unser Rathaus gewendet haben, weil auf dem Immobilienmarkt keinerlei Bauflächen zu finden sind. Viele junge Familien wären froh, wenn endlich, 15 Jahre nach der letzten Erschließung eines Baugebietes wieder freie Bauflächen zur Verfügung gestellt würden.“