Friedhöfe an der Oberen Saar : Kleinblittersdorfs Bauhof ebnet auf Wunsch alte Gräber ein

Die Vielfalt der Grabformen ist auf dem Friedhof im Kleinblittersdorfer Ortsteil Rilchingen-Hanweiler deutlich zu sehen. Dabei fällt wie auf allen Friedhöfen der Gemeinde die rasch wachsende Zahl der Urnengräber auf. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Die Bestattungskultur ist auch an der Oberen Saar im Umbruch. Die meisten finden ihre letzte Ruhe in einem Urnengrab. Das sah in den 1990er-Jahren noch ganz anders aus.

Die Gemeinde Kleinblittersdorf ist wie fast alle Kommunen in einem tiefgreifenden Umbruch. Das zeigt sich auch an der Zahl der Sterbefälle und Beisetzungsformen.

Im Jahr 1996 starben in allen fünf Ortsteilen der Gemeinde 120 Menschen. Im Jahr 2020 starben 127 Menschen, und bis Juni dieses Jahren verzeichnete das Standesamt bereits 85 Todesfälle.

Im Hinblick auf die aktuelle Einwohnerschaft ist das eine hohe Zahl. In den 1990er-Jahren lebten in der Gemeinde rund 13 000 Menschen, heute sind es noch 11 500. Der katholische Pfarrer in der Gemeinde, Matthias Scheer, hat im Jahresschnitt mindestens zwei Beerdigungen pro Woche. „Es sind mehr geworden, und die geburtenstarken Jahrgänge kommen ja noch. Auf der anderen Seite gab es in den beiden vergangenen Jahren wieder deutlich mehr Taufen“, sagt Scheer.

In der Gemeinde gibt es vier Seniorenheime. Dort leben auch Menschen von außerhalb, die irgendwann in der Gemeinde beerdigt werden.

Im Umbruch ist auch die Form der Beisetzungen. Im Jahr 1996 gab es in Kleinblittersdorf 106 Körperbestattungen und 19 Urnenbestattungen. Im vergangenen Jahr standen 122 Urnenbestattungen nur noch fünf Körperbestattungen gegenüber. Viele entscheiden sich als letzten Ruheort für ein Urnenfeld, das um einen Baum angeordnet ist. Andere Urnen sind in einem Rasen zur letzten Ruhe beigesetzt, wiedeurm andere unter einer schlichten Platte.

Diese Gräber sind wesentlich einfacher zu pflegen, und die Gesamtkosten der Beerdigung sind niedriger. Dennoch können im Zusammenhang mit einem Sterbefall über die Jahre Kosten von mehreren tausend Euro entstehen. Die Gemeindeverwaltung bietet zurzeit wieder an, dass ihr Bauhof Gräber einebnet. Ist die sogenannte Ruhezeit von 30 Jahren abgelaufen, dann kostet das Einebnen nichts.