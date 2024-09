Hundeschwimmen zum Ende der Saison Freibad Kleinblittersdorf wird zum Hunde-Paradies (mit Fotos)

Am Sonntag verwandelte sich das Kleinblittersdorfer Freibad (Regionalverband Saarbrücken) in ein Paradies für Vierbeiner: 184 Menschen und 98 Tiere nahmen am Hundeschwimmen teil, das zum achten Mal den Abschluss der Badesaison bildete. Von 11 bis 17 Uhr gehörte das Becken den Hunden, die – begleitet von ihren Besitzern – ausgiebig planschen und toben konnten.