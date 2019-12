Besinnliches zum Advent : Kirchenchor stimmt auf Weihnachten ein

In Bliesransbach gibt’s Besinnliches zum Fest.

(red) Am vierten Adventssonntag, 22. Dezember, veranstaltet der Katholische Kirchenchor Cäcilia Bliesransbach ab 17 Uhr in der Pfarrkirche St. Lukas eine musikalische Advents- und Weihnachtsstunde. Es wirken mit Dietrich Fritsche (Klarinette), Barbara Heid (besinnliche Texte) und der Kirchenchor Cäcilia. Hans Funk leitet das Konzert und begleitet die Künstler an der Orgel. Die Gastgeber laden ihr Publikum ein, die alten Weihnachtslieder mitzusingen. Der Eintritt ist frei, aber die Akteure freuen sich über eine Spende zugunsten der Chorarbeit in Bliesransbach.