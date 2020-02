Fastnacht in der Region : „Die Kowe“ zogen durch Wehrden und Kleinblittersdorf

Fastnacht in der Region

Auersmacher/Kleinblittersdorf/Völklingen Der Karnevalsverein aus Auersmacher beteiligte sich bei gleich drei Fastnachtsumzügen in der Region.

Der Karnevalsverein „Die Kowe“ aus Auersmacher hat am Freitagabend, 21. Februar, die Straßenfastnacht an der Oberen Saar eröffnet. Zum ersten Mal sind die Kowe beim Nachtumzug in Völklingen gestartet. „Die Stimmung ist super, es macht wahnsinns Spaß, nur die Füße sind etwas kalt“, sagte Carsten Kany, der das Kowe-Schiff „Die Auricania“ als Sicherheitskraft begleitete.