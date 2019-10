Naturschutz in Kleinblittersdorf : Kinder bauen Schmetterlingen ein Paradies

Naturschutz in Kleinblittersdorf

Beim Bau der für die Umwelt wertvollen Schmetterlingsspirale hatten die Naturschützer an Kleinblittersdorfs Freundschaftsbrücke ihre Freude. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Grundschüler, Kindergarten-Besucher und Dorfentwickler ziehen für eine Spirale voller wichtiger Pflanzen an einem Strang.

„Ich finde es cool, dass wir so etwas für Schmetterlinge machen. Die brauchen Lebensraum, und wir können noch etwas lernen“, sagte Elena (9), als sie am Montag, 30. September, Wiesensalbei pflanzte. Etwa 100 Mädchen und Jungen aus dem Kindergarten St. Agatha und der Grundschule Kleinblittersdorf haben eine Schmetterlings-Spirale vor der Freundschaftsbrücke nach Großblittersdorf mit etwa 200 Gewächsen bepflanzt.

Die Kinder durften sich Pflanzen aussuchen und Schilder mit ihrem Namen und der Bezeichnung der Pflanze beschriften. Die Kinder übernahmen damit Patenschaften für die Pflanzen. Zudem soll das große Beet ein Lehrgarten werden. Darin erklärt eine Tafel, wie sich so ein Schmetterlingsgarten zu Hause anlegen lässt. Die Kinder haben sich mit der Aktion für einen Naturschutzpreis beworben. Im nächsten Frühjahr beschäftigen sich die jungen Naturschützer und Rainer Ulrich noch einmal mit Schmetterlingen. In der Schmetterlingsspirale sind 28 Pflanzenarten enthalten, so dass für Exemplare aus jeder der 90 saarländischen Tagfalterfamilien Vertreter der passenden Pflanzenfamilie vorhanden sind.