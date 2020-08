Bliesransbach : Auf der bundesweiten Suche nach Miss Handwerk

Bliesransbach Das Deutsche Handwerk sucht seine schönsten Gesichter. An dem bundesweiten Casting beteiligen sich auch sechs Saarländerinnen, Männer haben sich aus dem Saarland keine gemeldet.

Die Wettbewerbsteilnehmerinnen wollen für das Handwerk als Beruf werben, wir haben sie bei ihrer Arbeit in ihren Betrieben besucht.

Als Joline Becker ihr erstes Fotoshooting machte, posierte sie mit Pferden. Damals wollte sie Pferdewirtin werden und arbeitete auf einem Gestüt, doch war unglücklich damit. Es lief nicht so, wie sie es sich vorgestellt hatte. Pferderomantik und Arbeitswelt klafften zu sehr auseinander. „Mein Papa, der einen Malerbetrieb hat, nahm misch einfach ein wenig mit. Es war nie geplant, dass ich den elterlichen Betrieb übernehmen müsse, aber nun gefiel mir das auf einmal“, erzählt die 24-Jährige, und fährt fort, „ich machte die Ausbildung und ging nach einem Praxisjahr in der eigenen Firma direkt auf die Meisterschule. Seit 2007 bin ich selbst Meisterin“. An der bundesweiten Kampagne beteiligt sie sich, weil ein Kunde sie darauf gebracht habe. Er kannte die Aktion der Handwerkskammern und brachte sie ins Gespräch. Gewinnen kann Becker eine Einladung zu einem Kalendershooting, das sie reizen würde. Vor der Kamera stand die