Lustige und schlimme Fälle Saarland-Rekordhalter im Streitschlichten

Der 84-Jährige wurde in diesem Jahr für seine 50-jährige Tätigkeit als Schiedsmann geehrt. Das hat vor ihm im Saarland noch keiner geschafft. Angefangen hat alles im Jahr 1973, als der damalige Sitterswalder Bürgermeister Hermann Ludt einen Schiedsmann suchte. „Ich war bei den Gutbrod-Werken in Bübingen im Betriebsrat und konnte gut mit Menschen umgehen, Als mich Hermann fragte, habe ich spontan zugesagt. Damals gab es viel mehr Schlägereien im Ort als heute, und es war wichtig, dass Ruhe herrschte“, berichtet Johann Breyer. Er ist gebürtiger Bliesransbacher und der Liebe wegen nach Sitterswald gezogen, wo er 66 Jahre lang lebte. In 50 Jahren als Schiedsmann musste er mehr als 400 Fälle lösen. „Ein Mann besuchte über mehrere Jahre seine Freundin in Sitterswald. Der Nachbar hatte einen Hahn, der jeden Morgen krähte. Als der Mann seine Freundin heiratete und nach Sitterswald zog, beantragte er, dass der Hahn weg solle. Da musste ich einschreiten“, erzählt Johann Breyer. Der Fall war schnell gelöst. „Ich bin zu dem Mann, habe ihm gesagt, dass er den Hahn schon fünf Jahre kennt und dass das so nicht geht und der Hahn definitiv bleibt. Danach war Ruhe“, sagt Breyer.