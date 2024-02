Serie Die großen Baustellen der Gemeinde Kleinblittersdorf Viel Geld für Rilchingen-Hanweiler – so soll es investiert werden

Dieses Jahr dürfen sich auch viele Erwachsene freuen, denn ein großes Ärgernis im Ort wird beseitigt. Die Ausfahrt von den Parkplätzen vor den Supermärkten an der B 51 ist nur nach rechts in einen Kreisverkehr erlaubt. Daran aber halten sich viele Autofahrer nicht und warten oft, bis eine Lücke zum Linksabbiegen in Richtung Frankreich möglich ist. Das hat zur Folge, dass es regelmäßig zu Staus auf dem Parkplatz kommt.