Deutsches Rotes Kreuz : Rekord-Blutspende an der Oberen Saar

Rilchingen-Hanweiler Das Deutsche Rote Kreuz Obere Saar lud zum ersten Blutspendetermin in Corona-Zeiten. Trotz der Pandemie kamen zahlreiche Spender.

46 Menschen kamen am vergangenen Donnerstag in die Schulturnhalle Rilchingen-Hanweiler zum ersten Blutspendetermin des Roten Kreuzes Obere Saar in der Corona-Zeit. „Das ist das Rekordergebnis der letzten Jahre. Normalerweise kommen so um die 30 Menschen zu einem Spendetermin“, sagte Sebastian Erb, der Bereitschaftsleiter des Deutschen Roten Kreuzes Obere Saar. Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluss der Ortsvereine Rilchingen-Hanweiler, Sitterswald und Auersmacher. Vor sieben Jahren schlossen sich die DRK-Ableger Hanweiler und Sitterswald zu einem Verein zusammen. Im vergangenen Jahr kam der Ortsverein Auersmacher dazu.