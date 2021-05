Positive Wirkung : In Kleinblittersdorf nun vier weitere Testmöglichkeiten

Kleinblittersdorf An diesem Freitag werden in Kleinblittersdorf vier weitere Corona-Testzentren eröffnet, Terminabsprachen sind nicht notwendig. Das Testzentrum im Eingang des historischen Rathauses hat Montag, Mittwoch und Freitag von 10 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von 14 bis 16 Uhr geöffnet.

Die anderen drei haben einmal pro Woche geöffnet: Im Ruppertshofsaal in Auersmacher dienstags 17 bis 19 Uhr; im Dom in Bliesransbach samstags 10 bis 12 Uhr; in der ehemaligen Grundschule in Sitterswald donnerstags 17 bis 19 Uhr. Betreiber im Auftrag des Gesundheitsamts ist das DRK St. Ingbert. Bei einem positiven Schnelltestergebnis folgt ein PCR-Test. Neben den vier neuen gibt es in Kleinblittersdorf bereits Testzentren am neuen dm-Markt in Rilchingen-Hanweiler und am ehemaligen Hallenbad in Kleinblittersdorf, zudem Testmöglichkeiten in den Arztpraxen von Dr. Gudrun Fürst, der Gemeinschaftspraxis Dr. Heid/Schneider sowie in den beiden Standorten der Arztpraxis John Warmann.