Kostenpflichtiger Inhalt: Kommunalpolitik : Klima-Krise bei Kleinblittersdorfs Grünen

Der Vorschlag der Neuen im Gemeinderat, hier in Kleinblittersdorf Bauland zu erschließen, legte den Konflikt in der Grünen-Fraktion offen. Foto: Heiko Lehmann. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Nach dem großen Wahlerfolg findet die neue Kleinblittersdorfer Grünen-Fraktion bislang einfach nicht zusammen. Jetzt gibt es Signale, dass die Hälften aufeinander zugehen wollen.

Die Internetseite der Kleinblittersdorfer Grünen verströmt noch kurz vor Weihnachten die Aufbruchstimmung aus dem Frühjahr. Die „Mischung aus Erfahrung und neuem Schwung“ sollte die Kommunalwahl zum Erfolg machen. Das Wahlergebnis schien die Kandidatenauswahl der Grünen an der Oberen Saar zu bestätigen: vier statt zuvor zwei Mandate im Gemeinderat. Doch die angepeilte „Mischung aus Erfahrung und neuem Schwung“ funktioniert bis heute nicht. Ein Vorstoß von „50 Prozent der Gemeinderatsfraktion“, also der neu Gewählten, legte jetzt das Zerwürfnis offen. Sie forderten mit Ortsvorsteherin Nadja Oberstein, als Grüne ebenfalls neu in der Kleinblittersdorfer Kommunalpolitik, Bauland für junge Familien. Der Fraktionsvorsitzende Günter Melchior fuhr ihnen in die Parade. Nicht abgestimmt sei der Vorschlag. Und schon gar nicht Grünen-Programm. Die Neuen und die Ortsvorsteherin korrigierten den Vorsitzenden mit dem Hinweis, die Resolution „Flächenpolitik im Saarland zeitgemäß denken“ beziehe sich auf Gewebeflächen, nicht auf das Schaffen „von dringend benötigtem Wohnraum“.

Lesen Sie auch Kommunalpolitik : Nächste Runde im Bau-Streit der Grünen

Der Streit darüber legt ein tieferes Zerwürfnis offen. Denn die Ortsvorsteherin und die beiden Neuen im Gemeinderat sagen, sie hätten schon länger „belegbar“ versucht, mit den beiden beiden Alt-Mitgliedern über den Bau-Vorstoß zu sprechen. Vergebens, wie die Neuen versichern. Und aus deren Sicht nicht der einzige Beweis für unzureichende Zusammenarbeit. Es habe trotz mehrfacher Aufforderung seit August keine Fraktionssitzungen mehr gegeben.

Lesen Sie auch Kleinblittersdorf : Streit um den Bau-Plan der Grünen

Stattdessen sprechen die Kritiker von Anträgen an der Gesamtfraktion vorbei. Einer steht am Donnerstag auf der Tagesordnung des Rates. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Einstellung eines Klimamanagers in der Gemeindeverwaltung. Kritikerin Sabrowski ist dagegen. „Wir sind eine 11 000-Einwohner-Gemeinde und haben zwei Klimamanager, die für uns zuständig sind. Den einen bald beim Regionalverband, den anderen in der Biosphäre, auf den wir zurückgreifen können. Also halten wir eine Vollzeitstelle nicht für angemessen. Aber darüber wurde nicht diskutiert. Es ist nicht demokratisch, weil eine Person bestimmt, was richtig ist.“

Sabrowski weiter: „Es gibt kein Interesse an einem Austausch.“ Für die Ratssitzung vom 25. September seien Antragsunterlagen viel zu spät gekommen. Nur ein Beispiel für das Gefühl, vor vollendete Tatsachen gestellt zu werden. Klar sei: „Günter Melchior ist der Erfahrenste in der Fraktion. Wir wollen Informationsaustausch. Das da behindert ja alles, das bringt ja niemandem etwas. Wir laufen im luftleeren Raum.“

Susanne Sabrowski. Foto: heiko Lehmann. Foto: Heiko Lehmann

Günter Melchior Foto: Foto Schäfer. Foto: Fotostudio Schäfer