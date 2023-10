Dorftradition Das Gute kam von oben

„Die nächste Woche gibt es schönes Wetter.“ oder „Alles Gute kommt von oben.“ riefen ihm die Leute zu. Anschließend wurde gemeinsam gebetet und Fürbitten vorgelesen. „Für die Menschen in Israel, im Gazastreifen, im ganzen Nahen Osten und in der Ukraine.“ Auch „für alle, die sich auf die Herbstferien freuen und alle, die sich etwas Ruhe für ihre Seele wünschen.“ Und: „Für alle, die diese Kapelle aufsuchen, sie offen halten oder diesen Ort mit viel Einsatz pflegen.“ Nach Momenten der Ruhe bekamen die Kinder Süßigkeiten, die Erwachsenen traditionell Hochprozentiges und an der Rostwurstbude bildete sich eine Schlange, die fast so lang war, wie der Umzug.