Riesenfigur im Pfarrgarten Das Geheimnis im Pfarrgarten ist gelüftet

Als er vor Jahren eine Pfarrei in Völklingen verließ, schenkten ihm die Messdiener eine selbst gemachte Völklingen-Edition. „Monopoly hat es mit irgendwie angetan. Aber eigentlich mag ich an Brett- und Gesellschaftsspielen so ziemlich alles“, so der 42-Jährige, der seine Pfarrei in regelmäßigen Abständen mit neuen Ideen überrascht. Zuletzt gab es in Rilchingen-Hanweiler eine Open-Air-Taufe bei der zehn Kinder auf einmal getauft wurden – Rekord an der Oberen Saar. Auch die gut besuchten Open-Air-Gottesdienste „Urlaub mit Gott“, die es in der Gemeinde Kleinblittersdorf in jedem Jahr gibt, sind auf den Ideenreichtum von Scheer zurückzuführen. Der drei Meter große Mister Monopoly ist aber bislang die wohl außergewöhnlichste Aktion. „Eigentlich heißt Mister Monopoly richtig Rich Uncle Milburn Pennybags – und als Vorbild für das Monopoly-Maskottchen diente der aus Mannheim stammende deutsch-amerikanische Bankier Otto Hermann Kahn (1867-1934). Mittlerweile sagt man aber nur noch Mister Monopoly. Da dieser aber keinen Vornamen hat, nennen wir ihn einfach Franz, wie unseren Schutzpatron Franz von Assisi“, so Scheer.