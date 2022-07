Kommunalpolitik : Gemeinderat will weitere Spielhallen verhindern

Kleinblittersdorf In den Ortsteilen der Gemeinde Kleinblittersdorf soll es keine neuen Glücksspielstätten mehr geben – auch nicht in Hanweiler.

Kleinblittersdorf möchte im Kampf gegen weitere Spielhallen in den fünf Ortsteilen den nächsten Schritt gehen. In der Sitzung des Gemeinderates am Donnerstag, 21. Juli, 17.30 Uhr in der Turnhalle Sitterswald steht eine Veränderungssperre auf der Tagesordnung. Dabei handelt es sich um ein Gelände an der Saarbrücker Straße im Ortsteil Rilchingen-Hanweiler.