Tierischer Spaß im Freibad Hundeschwimmen am Sonntag im Freibad Kleinblittersdorf

(leh) Der Abschluss der Saison im Kleinblittersdorfer Freibad ist zum achten Mal den Hunden vorbehalten. Während die Menschen am vergangenen Wochenende zum letzten Mal für dieses Jahr in Kleinblittersdorf schwimmen durften, steht an diesem Sonntag, 15. September, von 11 bis 17 Uhr, das Hundeschwimmen an. Veranstalter ist der Förderverein Freiband Kleinblittersdorf – und der teilt mit: „Zugelassen sind alle Hunde, die versichert und angemeldet sind. Hundemarke und Impfpass werden am Eingang kontrolliert.“