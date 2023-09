Jagdpächter schlagen Alarm Wenn Hunde Jagd auf Rehe machen

Michael Kessler von der Naturwacht Saarland erwähnte in diesem Zusammenhang auch, dass es enorm wichtig sei, solche Vorfälle so schnell wie möglich der Naturwacht zu melden, da es nur in einem Zeitraum von 24 Stunden möglich ist, die wildernden Hunde über den Biss im verendeten Tier mittels DNA-Analyse zu identifizieren. In den vergangenen Jahren hat sich die Anzahl der Spaziergänger mit Hunden auf den Feldern in der Gemeinde Kleinblittersdorf etwa verdreifacht.