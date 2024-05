Unwetter im Saarland Hochwasser-Situation in Kleinblittersdorf weiter dramatisch – Saar-Pegelstand steigt wieder

Die Hochwasser-Lage in der Gemeinde Kleinblittersdorf bleibt auch am Samstagabend weiter dramatisch, denn der Pegelstand der Saar steigt wieder. Die Blies hat ihren Höchststand immer noch nicht erreicht, und so schießt in Rilchingen-Hanweiler weiter Blieswasser in die Saar. Die Saar war am Samstag um die Mittagszeit auf unter 5,90 Meter gefallen und einige Anwohner in der Bahnhofstraße konnten das Wasser aus ihren Kellern pumpen oder von der Freiwilligen Feuerwehr heraus pumpen lassen.