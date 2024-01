Hallenmasters Warum das eigene Turnier noch wichtig ist

Auersmacher · Der SV Auersmacher will sich am Wochenende bei seinem Hallenturnier für das Masters-Finale am 28. Januar einspielen. Parallel laufen die Personalplanungen für kommende Saison. Zwei Spieler werden den Fußball-Oberligisten verlassen.

19.01.2024 , 13:44 Uhr

Philipp Wunn wird ab Sommer nicht mehr in den Armen seiner Auersmacher Mitspieler jubeln. Wohin er wechselt, ist noch offen. Foto: FNS / Fabian Kleer

Von Philipp Semmler

„Das große Gerüst steht. Die wichtigsten Zusagen von Spielern aus dem aktuellen Kader haben“, sagt Andreas Wellner, sportlicher Leiter des Fußball-Oberligisten SV Auersmacher, auf die Frage, wie die Personalplanungen für die kommende Runde laufen. Während viele Akteure bei den Grün-Weißen für die Spielzeit 2024/2025 zugesagt haben, steht aber auch fest, dass es im Sommer zwei Abgänge von Stammkräften geben wird.