Forderung der Grünen : Ehemalige Tennisplätze sollen als Hundewiese genutzt werden

Die seit mehreren Jahren ungenutzte Fläche des ehemaligen Tennisclubs Kleinblittersdorf soll nach Vorstellungen der Grünen in Zukunft für die Hunde der Gemeinde genutzt werden. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Der Ortsrat will sich in seiner kommenden Sitzung mit der weiteren Nutzung der verwilderten Fläche beschäftigen. Neben einer Hundeschule steht auch ein Waldkindergarten zur Diskussion.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Heiko Lehmann

Die Grünen in der Gemeinde Kleinblittersdorf wollen aus drei, in den vergangenen Jahren verwilderten, Tennisplätzen in Kleinblittersdorf einen Hunde-Freilauf machen. „Von April bis Oktober dürfen Hunde samt Halter keine Felder, Ackerland und Wiesen betreten. Wir haben uns dafür eine zumindest temporäre Lösung überlegt. Drei Plätze des ehemaligen Tennisclubs Kleinblittersdorf sind komplett eingezäunt und verwildert. Aber für ein Freilauf- und Spielgehege für die gemeindeheimischen Hunde wäre es eine sorglose Option“, heißt es in der Mitteilung der Grünen.

In einer Umfrage auf Facebook holen sich die Grünen in diesen Tagen Meinungen aus der Bevölkerung ein, wer dieses Vorhaben für „sinnvoll“ oder „unnötig“ hält. Im Ortsrat von Kleinblittersdorf soll am 3. März das Thema auf der Tagesordnung stehen. Bereits seit dem vergangenen Jahr steht fest, dass eine neue Nutzung für das gesamte Gelände (Tennisplätze und Clubheim) gesucht wird.