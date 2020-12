Bürger-Projekt in Bliesransbach : Am Donnerstag stimmt der Gemeinderat über Solarpark ab

Kleinblittersdorf/Bliesransbach Im Vorfeld gab es Protest durch eine Bürgerinitiative. Ob diese wirklich für Bliesransbacher Bürger sprach, ist fraglich.

Der Gemeinderat von Kleinblittersdorf fällt am Donnerstag die Grundsatzentscheidung, ob oberhalb des Hartungshofes in Bliesransbach ein Bürger-Solarpark entstehen soll. Die öffentliche Sitzung beginnt um 17.30 Uhr in der Spiel- und Sporthalle in Kleinblittersdorf. Vor 15 Jahren war die Photovoltaikanlage in Bliesransbach schon einmal Thema und beschäftigte die Räte und die Bürger mehr als ein Jahr lang. Damals gab es bei der Abstimmung im Gemeinderat ein Unentschieden und die Anlage war vom Tisch. Als der Ortsrat von Bliesransbach vor zwei Wochen abstimmte, gab es ebenfalls ein Unentschieden (4:4) und somit keine Empfehlung für den Bauausschuss und den Gemeinderat. Drei Mitglieder der Fraktion Wählbar und ein Mitglied der CDU stimmten bei dem Grundsatzbeschluss gegen den Bürger-Solarpark, obwohl sie mitteilten, dass sie grundsätzlich nichts gegen Photovoltaikanlagen hätten. Sie befürchten allerdings, dass noch weitere Anlagen auf den Bliesransbacher Feldern gebaut werden könnten.