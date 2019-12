Kleinblittersdorf : Schulhaus-Verkauf beschäftigt Gemeinderat

Das ehemalige Schulhaus in Bliesransbach, hier eine ältere Aufnahme, soll den Eigentümer wechseln. Der Kleinblittersdorfer Gemeinderat diskutiert am Donnerstag, 19. Dezember, über den Kaufvertrag. Foto: Becker & Bredel

Kleinblittersdorf Kleinblittersdorf: Investor ist heute Mitglied des Gremiums. Daher muss der Rat dem Vertrag zustimmen.

Der Kleinblittersdorfer Gemeinderat hat in der letzten Sitzung des Jahres über einen beim Notar abgeschlossenen Vertrag zu entscheiden. Er regelt den Verkauf der ehemaligen Grundschule Bliesransbach an das heutige Ratsmitglied Holger Fuchs (FDP). Genau deshalb muss der Rat prüfen, ob der Vertrag Fuchs gegenüber einem Bieter ohne politisches Mandat bevorteilt. Der Eigentümer eines Ingenieurbüros hat das höchste Gebot abgegeben und sich damit gegen einen weiteren Bieter durchgesetzt. Dennoch muss der Rat jeden Vertrag freigeben, den die Gemeinde mit einem Mandatsträger abschließt.

Fuchs bemühte sich schon um das Gebäude, bevor er als Mitglied der FDP in die Kommunalpolitik einstieg und im Mai Mitglied der zweiköpfigen Gemeinderatsfraktion der Liberalen wurde. Und es bedurfte mehrerer Anläufe, um den Vertrag mit der Gemeinde schließen zu können. Fuchs, der den Kauf der Bliesransbacher Immobilie als Investition in seine Altersvorsorge sieht, betont: „Ich übernehme alle Mietverträge.“ In dem Gebäude sind sowohl der Jugendlub Bliesransbach als auch eine Förderstätte der Lebenshilfe Obere Saar untergebracht.

Dem Jugendclub entstehen Fuchs zufolge keine Mehrbelastungen. Im Gegenteil investiere er einen fünfstelligen Betrag in die Räume und passe sie damit heutigen Gegebenheiten an, etwa bei den Fluchtwegen. Dafür gebe es Zuschüsse vom Regionalverband.

Auch werde wegen der Erschließung des restlichen Gebäudes mit der Lebenshilfe über einen neuen Zuschnitt ihrer Förderstätte zu verhandeln sein. „Ich möchte die Lebenshilfe dauerhaft im Gebäude haben“, hebt Fuchs hervor. Die übrigen, derzeit leeren Teile des Gebäudes will Fuchs umbauen und als zeitweise vermieteten Wohnraum nutzen, also etwa als Ferienwohnungen. Fuchs ist klar, dass es Skeptiker gegenüber dem Verkauf gab. Nicht umsonst zieht sich das Verfahren schon zwei Jahre hin. Der Bliesransbacher Ortsvorsteher Stephan Weimerich als einer der Förderer des Jugendclubs zählt sich nicht dazu, wie er am Mittwoch auf SZ-Anfrage betonte. „Wir haben nie gesagt, dass wir diesen Investor nicht wollen. Das A und O ist für uns, dass der Jugendclub drinbleiben kann.“ Etwas, was der Investor ja ausdrücklich zusagt.