Gemeinde Kleinblittersdorf : Gemeinderat bekommt neues Mitglied

Die erste Beigeordnete der Gemeinde Kleinblittersdorf, Kathrin Groß, hat Sabine Hensgen (rechts) als neues Mitglied in den Gemeinderat eingeführt. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf Auf Rainer Lang, der ab Mai der neue Bürgermeister von Kleinblittersdorf sein wird, folgt die SPD-Politikerin Sabine Hensgen.

Sabine Hensgen (SPD) aus Bliesransbach ist seit Donnerstag neues Mitglied im Gemeinderat von Kleinblittersdorf. In Abwesenheit von Bürgermeister Stephan Strichertz, der sich aktuell im Urlaub befindet, führte die erste Beigeordnete der Gemeinde, Kathrin Gross, Sabine Hensgen in den Rat ein. Sie ersetzt den kommenden Bürgermeister Rainer Lang aus Bliesransbach, der aus dem Rat verabschiedet wurde.

Sabine Hensgen wurde nach der Einführung in den Rat auch in den Hauptausschuss und Ausschuss für Finanz- und Personalangelegenheiten sowie in den Betriebs- und Werksausschuss gewählt.