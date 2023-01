Mehr Kitaplätze und besserer Hochwasserschutz : Gemeinde investiert so viel wie noch nie

Kleinblittersdorf Gut 13 Millionen Euro will die Gemeinde Kleinblittersdorf dieses Jahr ausgeben, um sich fit für die Zukunft zu machen. Bürgermeister Rainer Lang erläutert, in welche Projekte das Geld fließt.

Bliesransbach: Im Ortsteil Bliesransbach wird am meistern investiert. 1,8 Millionen Euro stehen für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses bislang zur Verfügung. Die Zuschüsse belaufen sich auf 900 000 Euro. „Genau wie in Kleinblittersdorf wollen wir in diesem Jahr die Voraussetzungen schaffen, damit wir, wenn alles passt, im kommenden Jahr mit dem Neubau beginnen können“, sagt Lang. 2018 waren Bliesransbach und Kleinblittersdorf am stärksten von dem schweren Unwetter betroffen. Für 500 000 Euro (350 000 Euro Zuschuss) sollen in diesem Jahr Maßnahmen gegen Starkregenereignisse getroffen werden. Am bedeutendsten ist die Vergrößerung des Regenrückhaltebeckens im Bungert. Direkt unterhalb des Regenrückhaltebeckens bekommt Bliesransbach eine neue Freizeit-Attraktion. Geplant ist ein sogenannter Pumptrack (Mountainbike-Strecke) für 50 000 Euro, wobei der Bau mit 45 000 Euro vom Land gefördert wird. „Der Radsportverein in Bliesransbach ist mit der Idee an uns herangetreten, und wir finden die Idee gut. Der Radsportverein möchte als Pate für die Anlage fungieren und dort auch Kurse für den Nachwuchs geben“, berichtet Lang. 100 000 Euro stehen für Erneuerungen der Straßen in Bliesransbach zur Verfügung. Vor allem die Straße in den Großen Reben soll seine neue Straßendecke erhalten. Wie der Bürgermeister mitteilte, ist die Straße in einem solch schlechten Zustand, dass dort unbedingt etwas passieren müsse. Dabei handelt es sich nicht um den Endstufenausbau in der Straße. „Der Endstufenausbau in den Großen Reben wird kommen, aber da reden wird von einem Zeitraum von fünf bis acht Jahren. Die Maßnahme in diesem Jahr dient dazu, dass die Straße wieder ordentlich für Verkehrsteilnehmer genutzt werden kann“, so Lang. Für die Anschaffung eines Spielgerätes auf dem Spielplatz in der Gräfintaler Straße stehen 10 000 Euro zur Verfügung und für das Anlegen von Urneneinzel- und Urnenfamilien-Gräber auf dem Friedhof 35 000 Euro.