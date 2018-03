Gemeinde geht gegen illegalen Müll vor

So sauber und ordentlich wie auf unserem Foto sieht es am Container-Stellplatz am Friedhof in Auersmacher nur zum Wochenbeginn für wenige Stunden aus – genau dann, wenn die Container von der zuständigen Firma geleert wurden und der Bauhof der Gemeinde Kleinblittersdorf den übrigen Müll abgefahren und sauber gemacht hat. „Der Bauhof fährt zweimal in der Woche mit einem LKW Müll ab, der dort gar nicht hingehört“, sagt der Auersmacher Ortsvorsteher Thomas Unold, dem der illegal abgelagerte Müll mittlerweile gehörig stinkt. Hausmüll, Sperrmüll und ganze Wohnungseinrichtungen werden am Container am Friedhof abgelagert. Kein Einzelfall in der Gemeinde Kleinblittersdorf. „In Rilchingen-Hanweiler sieht es im Industriegebiet oft genauso aus. Dort wird gewerblicher Müll entsorgt“, erklärt Bürgermeister Stephan Strichertz, der zu diesem Thema alle fünf Ortsvorsteher an einen Tisch gebeten hatte.

In den Niederlanden sind die Altpapier- und Altglascontainer unterirdisch, und überirdisch sind nur die Einwurfstutzen zu sehen – die ideale Lösung, um Ablagerungen von sonstigem Müll zu vermeiden. In gut betuchten Kommunen werden nette Holzhäuschen um die Container herum gebaut, damit illegale Müllablagerer abgehalten werden. Die Gemeinde Kleinblittersdorf hat ein Minus von mehr als 20 Millionen Euro in der Kasse. Somit fallen sowohl die holländische als auch die Hölzhäuschen-Lösung aus. „Wir versuchen, die Anzahl unserer Standorte zu minimieren, und wollen vor allem Standorte wegfallen lassen, die relativ uneinsehbar sind und somit die Möglichkeit bieten, sonstigen Müll dort abzulagern“, erklärt der Bürgermeister.

Thomas Unold hat als erster Ortsvorsteher diesen Vorschlag bereits seinem Ortsrat vorgetragen: „Zunächst einmal wollen wir den Container-Stellplatz am Friedhof in die Kompostieranlage verlegen. Altpapier und Altglas kann dann nur noch zu den Öffnungszeiten der Kompostieranlage abgegeben werden. Es ist eine Maßnahme, die wir machen müssen, da wir das Problem an diesem Container schon Jahre haben und einfach nicht in den Griff kriegen.“ Alle Fraktionen im Rat waren für diesen Vorschlag. Auch der Container in der Stadionstraße in Auersmacher soll wegfallen. Bürgermeister Strichertz ist für einen Container-Stellplatz pro Ort, wobei die Anzahl der Container gleich bleiben soll: „Da Kleinblittersdorf der größte Ortsteil ist, könnte ich mir dort noch zwei Container-Stellplätze vorstellen, einer am Schwimmband und einer am Ortseingang bei den Supermärkten.“ Mit einem Investor und den Supermärkten könne man diese sogar noch ansehnlich gestalten, so Strichertz. Während es in Sitterswald und Rilchingen-Hanweiler ohnehin nur einen Containerstellplatz gibt, sind es in Auersmacher aktuell noch drei, in Bliesransbach vier und in Kleinblittersdorf fünf. In Bliesransbach gibt es an einem Stellplatz im Oberdorf seit längerem Probleme mit einem matschigen Boden. Mit dem Wegfall wäre auch dieses Problem gelöst. Strichertz hofft, dass sich die einzelnen Ortsräte einig werden, welchen Stellplatz sie erhalten möchten, so dass für das kommende Jahr die finanziellen Mittel in den Gemeindehaushalt eingestellt werden können, um das Container-Problem in der Gemeinde in den Griff zu kriegen.