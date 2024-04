Fußball Ein Stürmer, zwei Vereine, viele Tore

In der Hinrunde hat er den SV Auersmacher in der Fußball-Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar mit 14 Toren in 24 Spielen in das vordere Tabellendrittel geballert. Und jetzt ist er auf dem besten Weg dahin, den Aufsteiger FC Cosmos Koblenz in der gleichen Liga zum Klassenverbleib zu führen. Djibril Sossah hat nach seinem Wechsel in der Winterpause in acht Spielen für die Koblenzer neun Tore erzielt und führt mit nun insgesamt 23 Treffern die Torjägerliste in der Oberliga an.