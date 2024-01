Teil 2 der Serie Das sind die großen Baustellen der Gemeinde Kleinblittersdorf

Das Jahr in Bliesransbach startet gleich mit mehreren Höhepunkten. Im zweitkleinsten Ort (1984 Einwohner) der Gemeinde Kleinblittersdorf feiern die Landfrauen am Sonntag, 14. Januar, ihr 60-jähriges Bestehen. „Hierauf freue ich mich ganz besonders, da dieser Verein zu den engagiertesten im Ort zählt. Es gibt so gut wie keine größere Veranstaltung, bei der die Damen nicht helfen, das ist großartig“, sagt Stephan Weimerich (Wählbar), der Ortsvorsteher von Bliesransbach.