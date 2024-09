Bischmisheim Führung und Kunstwerke würdigen die Schinkelkirche

Außerdem ist die Schinkelkirche am Wochenende Ausstellungsort. Mit Malerei, Fotografie und Lyrik nähern sich acht Mitglieder der Künstlergruppe Schinkelkirche Bischmisheim in der Ausstellung „Lebenswelten“ den vielfältigen Facetten menschlicher Existenz und Identität. Damit beteiligt sich die Gruppe zum ersten Mal an den „Tagen der bildenden Kunst“ in Saarbrücken. Zu sehen ist die Ausstellung am Samstag und Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr in der Kirche.