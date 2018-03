Der Männerchor Obere Saar lädt am Sonntag, 29. April, ab 17 Uhr zum Frühlingskonzert in die Mehrzweckhalle nach Sitterswald ein. Neben dem Männerchor treten an dem Nachmittag auch der Gospelchor sowie der Kinder- und Jugendchor des Männergesangsvereins Kleinblittersdorf auf. Der Eintritt zum Frühlingskonzert ist kostenlos.