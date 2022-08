Ende eines Familienbetriebs : Nach 125 Jahren der letzte Haarschnitt: Friseursalon Becker in Bliesransbach schließt für immer

Der 64-jährige Bliesransbacher Friseur Volker Becker zieht den Schlussstrich. Die Familientradition im Friseurhandwerk geht nach 125 Jahren in Bliesransbach zu Ende. Foto: Heiko Lehmann

Bliesransbach Volker Becker macht Schluss. Am 3. September schneidet der Bliesransbacher zum letzten Mal Haare und läutet so das Ende des Familienbetriebs ein. Wie es dazu kam und was Becker für die Zukunft plant.