„Enten in Notlage“ Feuerwehr rettet Entenfamilie in Sitterswald aus Rohr

Wieder am Tageslicht, wurden die elf Entenküken in einem Biotop in der Nähe ausgesetzt. Nach kurzer Zeit fand auch die Entenmutter den Weg zum Biotop, und die Entenfamilie war wieder vereint. „Es war ein Schmunzel-Einsatz, bei dem keinem etwas passiert ist und am Ende alle zufrieden waren“, sagte Fiack. Der Löschbezirk Mitte hatte in den vergangenen zwei Wochen alle Hände voll zu tun. In Auersmacher gab es eine Rauchentwicklung in einem Bungalow und zudem noch einen umgekippten Lkw, in Sitterswald einen Kellerbrand und die Entenrettung. In Hanweiler löste zweimal eine Brandmeldeanlage einen Alarm aus und an der Saar gab es einen ABC-Alarm.