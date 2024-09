Freiwillige Feuerwehr trainiert Härtetest vor einer Wand aus Flammen

Die erste Flächenbrandübung in der Gemeinde Kleinblittersdorf hat sich offenbar gelohnt. Nach Meinung von Stefan Gard sind diese Übungen noch viel zu wenig verbreitet. „Es gibt in Deutschland und auch im Saarland immer mehr Flächenbrände. Und die richtige Ausbildung steckt im Vergleich zu anderen Ländern Europas noch in den Kinderschuhen. Es ist wichtig, dass wir üben und lernen, bevor etwas passiert“, sagt der Bezirksgruppenleiter Saarland/Rheinland-Pfalz. Den Verein Verein International Fire an Rescue Service gibt es seit zehn Jahren in Deutschland und seit zwei Jahren im Saarland.