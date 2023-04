Nachwuchssuche bei der Feuerwehr Feuerwehr wirbt um die Retter von morgen

Feuerwehrfrau Cornelia Krüger erklärt alle Schritte, bis Tobias versorgt ist. Ein paar Meter weiter übt eine andere Gruppe Kinder die stabile Seitenlage. Im Feuerwehrgerätehaus zwischen Sitterswald und Auersmacher ist ganz schön was los. Seit Februar gibt es in der Gemeinde Kleinblittersdorf die Kinderfeuerwehr „Löschdrachen“. „Wir hatten von Anfang an einen unglaublichen Zulauf. Mittlerweile kommen 16 Kinder zwischen sechs und acht Jahren alle 14 Tage zu unseren Übungsstunden“, sagt Franziska Fiak, die Leiterin der Kinderfeuerwehr. Fünf Feuerwehrfrauen – teilweise Erzieherinnen – und drei Feuerwehrmänner kümmern sich um die Löschdrachen. In bislang vier Übungsstunden gab es bislang eine Ostereiersuche mit Feuerwehrrätsel, eine Gerätekunde mit allem, was die Feuerwehr so braucht, einen Besuch im Feuerwehrgerätehaus von Kleinblittersdorf und in der vergangenen Woche einen Erste-Hilfe-Kurs. Dabei lernten die Kinder spielerisch, was im Ernstfall zu tun ist.