Dank an Peter Dausend und Jörg Wagner : Das Wehrführer-Duo tritt ab

Wechsel in Kleinblittersdorf: Der stellvertretende Wehrführer Jörg Wagner (links) und Wehrführer Peter Dausend (rechts) hören auf. Foto: Heiko Lehmann

Auersmacher Der Kleinblittersdorfer Gemeindewehrführer Peter Dausend und sein Stellvertreter Jörg Wagner werden an diesem Sonntag verabschiedet.

In dieser Woche wurden die Funkmelder der Feuerwehrleute in der Gemeinde Kleinblittersdorf auf Express-Alarmierung umgestellt. Damit sie künftig noch schneller ausrücken können, mussten sie mit ihren Meldern im Gerätehaus Mitte zwischen Sitterswald und Auersmacher vorbeischauen, dort wurden die Melder mit einem neuen Code ausgestattet. Gemeindewehrführer Peter Dausend und sein Stellvertreter Jörg Wagner organisierten die Aktion. Es war der letzte offizielle Auftritt des Wehrführer-Duos in der Gemeinde Kleinblittersdorf.

Zwölf Jahre lang leiteten die beiden gemeinsam die Geschicke der Löschbezirke in allen fünf Ortsteilen. „Ich bin jetzt 62 Jahre alt, eine neue Amtszeit dauert sechs Jahre. Mit 65 Jahren muss ich in die Alterswehr. Das würde also für drei Jahre keinen Sinn machen. Außerdem haben wir fähige und junge Menschen in unseren Reihen, die für die beiden Posten bestens geeignet sind“, sagt Jörg Wagner und überlegt einen Moment. „Anfang des Jahres war ich richtig froh, dass ich mich gegen eine weitere Amtszeit entschieden habe. Mittlerweile ist es ein komisches Gefühl, da der Abschied näher rückt“, sagt Wagner, bevor ihn Peter Dausend in den Arm nimmt. „Bei mir ist auch Wehmut dabei. Wir hatten eine harte, aber auch eine richtig schöne Zeit. Ich freue mich jetzt wieder auf die Zeit als normaler Feuerwehrmann“, sagt der 47-jährige Peter Dausend.

Während ein „normaler“ freiwilliger Feuerwehrmann auf vier bis acht Arbeitsstunden pro Woche kommt, sind es bei den beiden Wehrführern 20 bis 30 Stunden, wobei sich ein Großteil um Verwaltung dreht. Nicht zuletzt mussten auch die beiden Familien von Peter Dausend und Jörg Wagner in den vergangenen Jahrzehnten auf einiges verzichten. Wagner war zudem 24 Jahre der Löschbezirksführer im Ortsteil Kleinblittersdorf. „Es war insgesamt eine tolle Zeit, und wir haben ganz viel gemeinsam erlebt. Ich freue mich jetzt auch auf die letzten drei aktiven Jahre als normaler Feuerwehrmann“, so Wagner.

Hört man sich bei den Feuerwehrleuten in der Gemeinde Kleinblittersdorf um, hagelt es von allen Seiten großes Lob für die beiden. Pünktlich, zuverlässig, akribisch, immer erreichbar und harte Arbeiter mit tollen Führungsqualitäten – das sagen die Feuwehrleute über das Führungs-Duo, das am Sonntag ab 10 Uhr in der Mehrzweckhalle in Sitterswald offiziell verabschiedet wird. Gleichzeitig wählen die Feuerwehrleute aus allen Löschbezirken eine neue Wehrführung. Wehrführer und Stellvertreter werden in einer geheimen Wahl ermittelt. Die Sitzung wird Bürgermeister und Chef das Wehr Rainer Lang (SPD) leiten.