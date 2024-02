Geboren am 29. Februar In Auersmacher gibt es doppelten Grund zum Feiern

Nur 200 Meter trennen ihre Häuser in der Auersmacher Schwarzwaldstraße. Auf die Welt gekommen sind sie nicht in dem Dorf an der Oberen Saar. Elisabeth Linden, die alle nur Else nennen, stammt aus Ommersheim. Sie zog wie Inge Dincher, die aus Bübingen ist, der Liebe wegen nach Auersmacher. Der Ort mit seiner langen bäuerlichen Tradition ist längst ihre Heimat geworden. Beide waren schon Karnevalsprinzessin und haben das Auersmacher Vereinsleben mitgeprägt. „Ich bin nachts um 0.16 Uhr auf die Welt gekommen. Eigentlich hätten meine Eltern die Geburt auch auf den 28. Februar schreiben können, dann hätte ich jedes Jahr auf den Tag Geburtstag“, sagt Inge Dincher. „Was? Bist du verrückt? Wir sind doch etwas Besonderes“, sagt Else Linden. Dann stoßen beide mit einem Glas Sekt an. Die beiden kommen gern zum Interview mit der Saarbrücker Zeitung. Und sie nutzen so gut wie jeden Anlass zu einer kleinen Feier. „Wir sind eigentlich wunschlos glücklich. Wir wünschen uns nur Gesundheit für die ganz Familie“, sagt Else Linden. „Und dass uns der Crémant noch lange schmeckt“, fügt Inge Dincher hinzu.