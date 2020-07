Serie Menschen im regionalverband : Garten-Könner lässt Bliesransbach aufblühen

Egon Steffensky hält in der rechten Hand eine Tomate der Sorte Olga. Der 81-Jährige aus Bliesransbach ist Tomaten-Experte. Foto: Heiko Lehmann

Bliesransbach Der Gärtner aus Leidenschaft züchtet sein Gemüse selbst. Und er verschönert mit Vereinsfreunden ein Dorf, das ihm am Herzen liegt.

Egal ob auf einer Brücke mitten in Bliesransbach, im eigenen Garten oder im Gewächshaus. Wenn es um das Gärtnern geht, dann ist Egon Steffensky in seinem Element. Er gehört seit mehr als 30 Jahren zum Obst- und Gartenbauverein Bliesransbach. Erst vor wenigen Wochen verschönerte Steffensky mit zwei weiteren Mitgliedern des Vereins eine Brücke am Ortseingang mit Geranien. Mehr als drei helfende Mitglieder ließen die Anti-Corona-Regeln nicht zu.