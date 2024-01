Baustellen in der Gemeinde Kleinblittersdorf Dieses Großprojekt will Auersmacher 2024 umsetzen

Das größte Bauprojekt in diesem Jahr in Auersmacher bleibt wie schon im vergangenen Jahr der Umbau des ehemaligen Ruppertshofes in eine Kindertagesstätte mit Räumen für Vereine im Obergeschoss. Ein Mammutprojekt für den zweitgrößten Ort (2273 Einwohner) der Gemeinde Kleinblittersdorf.