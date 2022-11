Kriminalität am Fahrbahnrand : Kanaldeckeldiebe hinterlassen tückische Löcher

Kriminalität am Fahrbahnrand

In der Gemeinde Kleinblittersdorf wurden in den vergangenen Wochen vermehrt solche Kanal-Einlaufgitter gestohlen. Foto: Heiko Lehmann

Kleinblittersdorf (leh) Zum illegalen Müll in allen Ortsteilen von Kleinblittersdorf (die SZ berichtete), kommt aktuell ein vermehrter Diebstahl von Kanal-Einläufen. Mindestens vier sind entwendet geworden. Die nach den Taten ungesicherten Öffnungen der Kanäle stellen Bürgermeister Rainer Lang (SPD) zufolge eine erhebliche Gefahr dar.

Die Gemeinde erstatte in solchen Fällen Anzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Da die baugleichen Straßeneinläufe nicht mehr erhältlich seien, falle bei jedem Diebstahl neben den Anschaffungskosten von 200 Euro pro Stück noch ein erheblicher Arbeitsaufwand zum Einbau an.