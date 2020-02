Fastnacht in Kleinblittersdorf : Erste Beigeordnete muss Rathaus gegen die Narren verteidigen

Kleinblittersdorf Kathrin Gross springt für Bürgermeister Stephan Strichertz ein, der sich noch im Urlaub befindet.

Erstmals in der Geschichte der Gemeinde Kleinblittersdorf muss am Freitag eine Frau das Kleinblittersdorfer Rathaus verteidigen. Da Bürgermeister Stephan Strichertz noch bis zum 1. März in Urlaub ist, muss die erste Beigeordnete Kathrin Gross in die Bresche springen und versuchen, die Narren an der Übernahme der Gemeinde-Regierung zu hindern.