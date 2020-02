Kulturgemeinde : Boule-Begeisterte aus Sitterswald wollen Liga erobern

Die Boule-KG Sitterswald will ab Mai 2020 mit zwei Mannschaften in die Liga starten. Foto: Heiko Lehmann

Sitterswald/Kleinblittersdorf Ab dem Frühsommer sollen zwei Boule-Mannschaften aus Sitterswald die Bezirksligen aufmischen. Bis dahin ist aber noch viel zu tun.

Vielen Boulefreunden dürften die Spieler der BKG Sitterswald längst ein Begriff sein. Auf Turnieren und Events der Bouleszene sind sie seit vergangenem Sommer unterwegs. In Sitterswald am Waldhaus haben sie eine neue Heimat gefunden und seit dem 9. Februar sind sie nun ein Teil der Männergesangsverein-Kulturgemeinde Sitterswald.

Im vergangenen Sommer trafen sich ein paar befreundete Boulespieler auf dem Wanderparkplatz unweit des Waldhauses in Sitterswald, um ihrer Leidenschaft nachzugehen. Zufällig vorbeikommende Menschen zeigten sich interessiert und wurden zum Mitspielen eingeladen. Einige davon waren Mitglieder der MGV/Kulturgemeinde, die sich spontan anschlossen und die Boulespieler zu sich in ihr Waldhaus einluden.

Schnell sprach sich herum: Am Waldhaus wird Boule gespielt. Und siehe da, nach nur ein paar Wochen war eine stattliche Anzahl an Bouleinteressierten auf der Anlage und ein erstes Turnier für Hobbybouler konnte ausgetragen werden. So entstand die Idee, mit den neuen Mitspielern, einen Verein zu gründen. Nach vielen Gesprächen mit dem Vorstand der MGV/KG kam man zu dem Schluss, als Abteilung des Vereins zu fungieren, was schließlich am 9. Februar vollzogen wurde.