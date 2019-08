Auersmacher Der Umbau des Auersmacher Bahnhofs ruht seit bald zwei Jahren. Wer weitermacht – und wann – steht in den Sternen. Und selbst die schon erneuerten Bahnsteige sind nicht barrierefrei.

Beschwerden, sagt Stephan Strichertz, der Bürgermeister der Gemeinde Kleinblittersdorf, zu der Auersmacher gehört, seien ihm noch nicht zu Ohren gekommen. „Der springende Punkt ist, dass der Bahnhof gar nicht stark frequentiert ist.“ Wer in Auersmacher wohne, fahre in aller Regel mit dem Bus nach Kleinblittersdorf, steige erst dort in die Saarbahn um und tue das Gleiche auch rückwärts. „Wenn Sie in Auersmacher aus der Saarbahn steigen, müssen Sie zu Fuß den Berg hochgehen, um nach Hause zu kommen, das sind dann schon viele Höhenmeter.“ An der zentralen Verknüpfungsstelle in Kleinblittersdorf hingegen gelange man mit dem Ringbus 147 bequem in alle Ortsteile und mit dem Biosphärenbus bis nach Homburg. Aus Sicht der Gemeinde hätte die Deutsche Bahn den Haltepunkt Auersmacher daher gar nicht unbedingt umbauen müssen.