Porträt des Tages : Der Theatermacher aus Bliesransbach

Bliesransbach Stefan Klopp ist im besten Sinne ein Vereinsmeier. Seine besondere Leidenschaft gilt der Mundart und dem Theater.

Am Samstag, 21. September, beginnen um 19.30 Uhr die zweiten Mundarttage in Bliesransbach. Am Sonntag, 22. September, geht es ab 15.30 Uhr weiter im Programm. Karten: Tabak Stefanie Funk in der Mittelstraße in Bliesransbach, Tel. (0 68 05) 74 69, oder an der Tageskasse. Eine Karte kostet neun Euro.

Am kommenden Wochenende finden in Bliesransbach die zweiten Mundart-Theatertage statt. Vereine aus dem Saarland und Frankreich präsentieren ihre Theaterstück in ihrer Mundart. Stefan Klopp hat die Organisation übernommen und das gesamte Programm erstellt. Nebenbei hat er für die Theaterabteilung des Kultur- und Trachtenvereins auch noch ein Theaterstück aus dem Hochdeutschen ins Saarländische übersetzt. „Das ist gar nicht so einfach. Es soll am Ende ja auch richtig klingen und witzig sein. Eine Frau fängt zum Beispiel in einer Szene mit den Worten an – ,an besagtem Abend’. Übersetze das mal ins Saarländische“, sagt Stefan Klopp und grinst. Seine Übersetzung lautet: „Jetzt kumme ma mol uff denne Owend serick, von dem do die Redd is“.